مصرع شخص وإصابة 9 آخرين في مشاجرة بين عائلتين بالسنبلاوين

09 أبريل 2019 - 09:11 م

لقى شخص مصرعه وأصيب تسعة آخرون فى مشاجرة بين عائلتين بناحية مركز السنبلاوين بسبب الخلاف على قطعة أرض.

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى العقيد عصام رضوان مأمور مركز السنبلاوين، من مستشفى السنبلاوين العام بوصول فلاح جثة هامدة نتيجة الإصابة بطلق خرطوش وإصابة تسعة آخرين بإصابات مختلفة خلال مشاجرة نشبت بين عائلتين بسبب خلاف على قطعة أرض أحدهما من قرية طرانيس العرب، والآخرين من قرية هارون التابعتين للوحدة المحلية ببرقين، وعلى الفور انتقل المقدم أحمد النجار رئيس مباحث المركزالى مكان البلاغ ، و تبين وجود نزاع على قطعة أرض ادعى كل من العائلتين احقيتهما فيه، وجار تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.