انتحار فتاة بسبب الخلافات الأسرية بالبحيرة

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متابعات - خالد الشرقاوي

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بسبب خلافات أسرية.. انتحار فتاة فى قنا

أقدمت فتاة على الانتحار، إثر تناولها قرص سام لحفظ الغلال بمركز كوم حمادة بالبحيرة، بسبب خلافات أسرية.

كان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالواقعة، من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص، تبين وصول "د. ع. ر" 17 سنة، ومقيمة بمركز كوم حمادة إلى مستشفى ايتاى البارود، إدعاء تسمم نتيجة تناول مادة غير معلومة، وتوفيت فور وصولها .

وبسؤال والدها، أفاد بتناول ابنته قرص خاص بحفظ الغلال، بسبب خلافات أسرية، ولم يتهم أحد فى مصرعها.

تم تحرير المحضر اللازم، تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.


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