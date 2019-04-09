حقيقة إيقاف مدافع إنبي بسبب الأهلي

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نفى علاء خشب، رئيس مجلس إدارة نادي إنبي، توقيع عقوبة مالية على رامي صبري مدافع الفريق البترولي بسبب نشر صورة عبر حسابه على فيسبوك وهو يرتدي قميص الأهلي لدعم الفريق الأحمر في إياب دور الـ8 لدوري أبطال افريقيا.

وقال خشب في تصريحات صحفية " لم ولن نوقع عقوبة على رامي صبري واللاعب لم يرتكب أي خطأ".

وتابع "الأهلي في مهمة إفريقية ويلعب بإسم مصر وياريت باقي اللاعبين ينتهجوا بنفس طريق رامي صبري ودعم الأندية التي تشارك قاريا".

وواصل " تلك الأنباء في هذا التوقيت هدفها تشتيت ذهن اللاعبين لكننا نحاول الحفاظ على تركيزهم".


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