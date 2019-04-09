» لأول مرة.. "الصم والبكم" يناقشون التعديلات الدستورية

09 أبريل 2019 - 10:20 م

يعقد حزب مستقبل وطن بمركز الصف بالجيزة مؤتمرا كبيرا لـ"الصم والبكم" ومتحدي الإعاقة، لطرح قضيتهم ومناقشتهم حول "التعديلات الدستورية" يوم الأثنين القادم 15 أبريل 2019.



ويُعد المؤتمر، هو الأول على مستوى الجمهورية، الذي يناقش فيه "الصم والبكم" التعديلات الدستورية بلغتهم، مع وجود مترجمين، تحت رعاية المهندس معتز الدريملي عضو الأمانة المركزية لحزب "مستقبل وطن".

يذكر أن لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان برئاسة النائب علاء عابد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، قد طالبت بضرورة العمل على توفير مترجمين للغة الإشارة للتعامل مع فئة "الصم والبكم" في كل مؤسسات الدولة، خاصة الأماكن الحيوية بها مثل المحاكم والمستشفيات وأقسام الشرطة وغيرها من تلك المؤسسات.