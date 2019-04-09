"أمين" يفجر مفاجأة عن منفذ هجوم الشيخ زويد

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تامر أمين
تامر أمين

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قدم الإعلامي تامر أمين، التعازي لأهالي شهداء حادث الشيخ زويد من رجال الأمن والمواطنين، الذي راح ضحيته 7 مصريين شهداء، ووقف دقيقة صمتًا وحدادًا على أرواحهم الطاهرة.
وقال "أمين"، خلال تقديم برنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار" مساء الثلاثاء، إن الإرهابي الذي فجر نفسه في الشيخ زويد طفل لديه 15 عامًا، معلقًا: "وصلت بالإخوان المسلمين وجماعات الإرهاب من الخسة والنذالة استخدام طفل في عمل إرهابي".
وتابع: "قولولي يا جماعة الإخوان والإرهاب الطفل ده اقتنع بإيه، ده آلة وغسلوا دماغه وحولوه لمشروع إرهابي صغير"، مؤكدًا أنه طفل صغير تربى على أنه مشروع إرهابي، مستكملًا: "الحاجة الوحيدة إللي هما بارعين فيها هو غسيل الدماغ".


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