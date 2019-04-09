هذا ما قالته "الرئاسة" على مناقشة "صفقة القرن" بين السيسي وترامب

09 أبريل 2019 - 10:31 م

علق السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، على ما تردد حول تناول "صفقة القرن" خلال القمة المصرية- الأمريكية، قائلًا: "هذا التعبير دارج إعلاميا، وإلى الآن لا يوجد تفاصيل بهذا الشأن وإن كان تم التطرق حول جهود مصر الكبيرة في احتواء الوضع في قطاع غزة".

