هذا ما قالته "الرئاسة" على مناقشة "صفقة القرن" بين السيسي وترامب

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الحياة السياسية

السفير بسام راضي
السفير بسام راضي

المصريون ـ متابعات

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علق السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، على ما تردد حول تناول "صفقة القرن" خلال القمة المصرية- الأمريكية، قائلًا: "هذا التعبير دارج إعلاميا، وإلى الآن لا يوجد تفاصيل بهذا الشأن وإن كان تم التطرق حول جهود مصر الكبيرة في احتواء الوضع في قطاع غزة".
وأوضح "راضي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ثمن دور مصر في المصالحة الفلسطينية، كما أشاد بالجهود والنجاحات المصرية في العديد من المجالات.

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