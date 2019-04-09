"أبوشقة" يكشف معلومة هامة عن التعديلات الدستورية

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المستشار أبو شقة
المستشار أبو شقة

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أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أنه قام بتشكيل لجنة سباعية من أعضاء اللجنة الدستورية، لكتابة تقرير كامل، حول كافة الأراء والمقترحات حول التعديلات الدستورية في الحوار المجتمعي.
وأوضح "أبو شقة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الثلاثاء، أن بعض النواب رفضوا التعديلات الدستورية، ولكن الأغلبية وافقت على هذه التعديلات، وغدًا سيتم استكمال الحوار الديمقراطي حول هذه التعديلات، ثم سيتم إعادة صياغة التعديلات. 
وتابع: "أقسم بالله حتى هذه اللحظة لا يوجد مشروع محدد حول هذه التعديلات، وسيتم تحديد هذا الأمر بعد الانتهاء من سماع كافة الآراء، وهذا ميزة العمل الديمقراطي".

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