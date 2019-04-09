» تصريح صادم لـ"ترامب" بشأن تعديل الدستور في مصر

09 أبريل 2019 - 10:37 م

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لا يعلم شيئا عن استعداد مصر لإجراء استفتاء على تعديل الدستور.



جاء ذلك ردًا على سؤال أحد الصحفيين الأمريكيين حول رأي ترامب في التعديلات الدستورية في مصر، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يزور واشنطن حاليًا.



وأضاف «ترامب»: «كل ما يمكن قوله إن الرئيس السيسي يقوم بعمل عظيم وشاق في مصر»، بحسب "المصري اليوم".

