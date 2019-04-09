بوتين: مستعدون لمزيد من التعاون مع "أوبك"

09 أبريل 2019 - 10:50 م

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، إن بلاده مستعدة لمزيد من التعاون مع منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) بشأن الإجراءات في سوق النفط.



وبدأ تحالف ( أوبك+) الذي يضم الأعضاء في أوبك ومنتجين مستقلين، بقيادة روسيا، خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا على مدار 6 أشهر، منذ مطلع 2019.



وأضاف بوتين: "لقد اتفقنا (مع أوبك) أنه إذا تطلب الأمر جهودا مشتركة، فسنجتمع ونناقش في النصف الثاني من العام الجاري، وعلى أي حال نحن على استعداد لمزيد من التعاون مع أوبك في تطوير حلول مشتركة"، حسب وسائل إعلام محلية.



ومن المقرر أن تستضيف جدة بالسعودية، الاجتماع المقبل للجنة المراقبة الوزارية لـ(أوبك +) في 19 مايو/أيار المقبل.



وتدرس اللجنة الوزارية في اجتماعاتها سيناريوهات السوق، وبناءً على هذا التحليل، تقدم توصيات إلى بلدان (أوبك+) حول الإجراءات اللازمة.



وشدد بوتين أن روسيا تراقب أسواق النفط سواء في إيران أو ليبيا أو فنزيلا "لكننا سنواصل التعاون مع أوبك".



وردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا قد توافق على تمديد اتفاق (أوبك +) إلى نهاية سبتمبر/ أيلول المقبل، قال بوتين إن موسكو ستقرر تمديد محتمل لخفض إنتاج النفط بموجب الاتفاق اعتمادا على وضع السوق.



واوضح بوتين: "نحن لا نؤيد الارتفاع غير المنضبط في الأسعار (بالنسبة للنفط) .. نحن راضون تماما عن أسعار اليوم".



وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إنه من الممكن استعادة إنتاج النفط في إطار تحالف ( أوبك +) بعد يونيو/ حزيران المقبل، إذا كان هناك طلب يفوق العرض النفطي في السوق.



وأضاف نوفاك في تصريحات صحفية: "يمكن اتخاذ قرارات مختلفة في الفترة من مايو إلى يونيو،.. يمكن عودة الإنتاج إذا كان الطلب أعلى من العرض ويحتاج إلى الوفاء به".

