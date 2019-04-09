توتنهام يعبر مانشستر سيتي بصعوبة في أبطال أوروبا

09 أبريل 2019 - 11:10 م

حقق فريق توتنهام الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، فوزًا صعبًا على ضيفه ومواطنه مانشستر سيتي بهدف نظيف في ذهاب دور الثمانية (ربع النهائي) لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



وللتأهل إلى المربع الذهبي، يكفي توتنهام الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الهزيمة بفارق هدف بشرط أن تكون أكثر من 1-0 في لقاء الإياب.



فيما يحتاج مانشستر سيتي للفوز بفارق أكثر من هدف في لقاء العودة الذي سيقام على ملعبه ووسط جمهوره للتأهل إلى نصف النهائي.



جاءت المباراة سريعة ومتكافئة من جانب لاعبي الفريقين، حيث تبادلا الهجمات في رحلة بحث عن هدف التقدم.



ومع حلول الدقيقة 13 احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لمانشستر سيتي نفذها الأرجنتيني سيرغيو أغويرو إلا أن الحارس هوغو لوريس تصدى لها ببراعة رافضًا دخول هدف في مرماه.



بعدها بحث لاعبو الفريقين عن فرصة تسجيل هدف التقدم لكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.



واستمر مسلسل إهدار الفرص خلال شوط المباراة الثاني، حيث جاءت الدقيقة 78 ليتمكن توتنهام من التقدم عبر الكوري الجنوبي هيونغ مين سون.

