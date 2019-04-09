» ليفربول يضع قدمًا في نصف نهائي أبطال أوروبا

09 أبريل 2019 - 11:20 م

وضع فريق ليفربول الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، قدمًا في المربع الذهبي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



وتغلب ليفربول على ضيفه بورتو البرتغالي بهدفين دون رد في ذهاب ربع نهائي البطولة القارية.



وللتأهل إلى نصف النهائي، يكفي ليفربول الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الهزيمة بفارق هدف أو هدفين بشرط أن تكون أكثر من 2-0 في لقاء الإياب.



فيما يحتاج بورتو للفوز بفارق أكثر من هدفين في لقاء العودة الذي سيقام على أرضه ووسط جمهوره للتأهل إلى نصف النهائي.



دخل ليفربول اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة مستغلًا عاملي الأرض والجمهور لصالحه وهو ما تحقق في الدقيقة الخامسة عبر الغيني نابي كيتا.



وفي الوقت الذي حاول فيه بورتو إحراز التعادل، أضاف ليفربول الهدف الثاني عن طريق البرازيلي روبيرتو فيرمينيو في الدقيقة 26.

