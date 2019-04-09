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عشية القمة الأوروبية.. محادثات بين ماكرون وماي في باريس

عرب وعالم

القمة الأوروبية تختتم أعمالها في بروكسل
القمة الأوروبية تختتم أعمالها في بروكسل

المصريون ووكالات

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أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، محادثات مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، عشية قمة الاتحاد الأوروبي المقرر انعقادها في بروكسل، لبحث خروج بريطانيا من الاتحاد.
وأفاد مراسل الأناضول، أن ماكرون استقبل ماي في قصر الإليزيه بالعاصمة باريس، حيث عقد الجانبان لقاء مغلقا استمر ساعة و15 دقيقة.
وتأتي زيارة ماي، عشية قمة الاتحاد الأوروبي المقرر انعقادها في بروكسل، ومن المتوقع أن تطلب بريطانيا من المشاركين فيها تأجيل عملية الخروج من التكتل الأوروبي.
وفي وقت سابق الثلاثاء، أجرت ماي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مباحثات في برلين لتأجيل خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، حتى 30 يونيو/ حزيران المقبل.
وأمهل زعماء الاتحاد الأوروبي ماي حتى 22 مايو/ أيار المقبل، للانسحاب من التكتل إذا وافق المشرعون في بلادها على اتفاق الخروج، وحتى 12 أبريل/ نيسان الحالي، في حال رفضوه.
ويرفض أغلب النواب بمجلس العموم البريطاني (البرلمان) بعض التفاصيل في الاتفاق، خصوصا المتعلقة بالحدود مع جمهورية آيرلندا، العضو في الاتحاد.
لكنهم يرفضون أيضا الخروج دون اتفاق، ما وضع البلاد في دوامة لا تزال مستمرة منذ أشهر، وسط إصرار بروكسل على خطة "بريكست" بصيغتها الحالية.
ومن المقرر في ‏الوقت الراهن، أن ‏تغادر المملكة، ‏الاتحاد الأوروبي ‏الجمعة المقبل، ولم ‏يوافق البرلمان ‏البريطاني على ‏خطة للخروج ‏من الاتحاد حتى ‏الآن.‏
واتخذت المملكة المتحدة قرارا بمغادرة الاتحاد الأوروبي، عقب استفتاء أجرته في 23 حزيران/ يونيو 2016، بدأت إثره، رسميا، مفاوضات الخروج من التكتل، عبر تفعليها للمادة 50 من اتفاقية لشبونة، التي تنظم إجراءات الخروج. 

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