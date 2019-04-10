إدانات عربية وإسلامية لحادث تفجير سيناء الإرهابي

10 أبريل 2019 - 12:30 ص

أدانت دول عربية ومنظمات إسلامية التفجير الإرهابي الذي استهدف، الثلاثاء، قوة أمنية في سيناء شمال شرقي مصر، وخلّف قتلى وجرحى.



وأعربت منظمة التعاون الإسلامي عن خالص تعازيها لأسر الضحايا، وللحكومة المصرية، وتضامنها ووقوفها إلى جانب القاهرة في مواجهة الإرهاب الذي يستهدف زعزعة أمنها واستقرارها.



كما ندد الأزهر الشريف بالتفجير الإرهابي، مؤكدًا، في بيان، أن استهداف الإرهابيين لأماكن تواجد المدنيين يكشف عن مدى إجرامهم وإفلاسهم.

وأدان الأردن التفجير الإرهابي "بأشد العبارات"، معربًا عن تضامنه مع "الحكومة والشعب المصري في مواجهة الإرهاب والعنف الأعمى، الذي يستهدف المساس بأمن وسلامة واستقرار مصر الشقيقة".



وعبرت الخارجية الأردنية، في بيان، عن "أحر التعازي للضحايا والتمنيات للجرحى بالشفاء العاجل".



كما أدانت البحرين الحادث الإرهابي، مؤكدة وقوف المملكة إلى جانب مصر في جهودها لمكافحة كل أشكال العنف.



وشددت الخارجية البحرينية، في بيان، على موقفها الراسخ الرافض لكل صور الإرهاب.



كما أدان البرلمان العربي بأشد العبارات الهجوم الإرهابي، الذي وصفه بـ"الغاشم"، معربًا عن خالص تعازيه لمصر حكومة وشعبًا.



وأكد، في بيان، تضامنه ودعمه لكافة الإجراءات التي تتخذها القاهرة للتصدي للجماعات الإرهابية المتطرفة.



وقالت الداخلية المصرية، في بيان "أثناء قيام قوة أمنية بإجراء عملية تمشيط في سوق بمنطقة السوق بالشيخ زويد (شمال شرق)، قام شخص انتحاري يبلغ عمره 15 عامًا بتفجير نفسه بالقرب من القوة الأمنية".



وأسفر الحادث عن مقتل 7 أشخاص بينهم 4 شرطيين (ضابطان ومجندان و3 مواطنين)، وأصيب 26 آخرين، وفق البيان.



وقال بيان منسوب لتنظيم "ولاية سيناء" الإرهابي، على "تويتر"، إن "انتحاريًا يدعى أبو هاجر المصري نفذ هجومًا على دورية للشرطة المصرية بالقرب من قسم شرطة الشيخ زويد، ما أدى إلى مقتل وإصابة 15 شخصًا".

