حزب فرنسي يدعو لإجراء انتخابات جديدة في البلاد

10 أبريل 2019 - 12:20 ص

طالب كريستيان جاكوب، زعيم الكتلة البرلمانية لحزب "الجمهوريون" الفرنسي اليميني المعارض، بإجراء انتخابات رئاسية جديدة في البلاد، بحجة فقدان الفرنسيين للاحترام والثقة منذ تولي إيمانويل ماكرون الرئاسة.



وفي تصريح صحفي، الثلاثاء، انتقد جاكوب، ماكرون، مشيرا أن الأخير زعم أنه سيجري تغييرات كبيرة، إلا أن البلاد أصبحت في وضع أسوأ، وأدى إلى فقدان الفرنسيين الثقة والاحترام.



وشدد جاكوب، على أن الانتخابات هي الطريقة الوحيدة لإثبات شرعية الرئيس والحكومة، لذلك طالب بتنظيم انتخابات رئاسية جديدة.



وأضاف أن الحكومة فشلت في إيجاد حلول للمطالب التي نادى بها متظاهرو "السترات الصفراء".

