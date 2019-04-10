» عالم مصريات يفجر مفاجأة مدوية عن الأهرامات

10 أبريل 2019 - 12:50 ص

قال الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، تعليقا على حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن زيارة سيدة أمريكا الأولى إلى الأهرامات وانبهارها بها خلال قمته مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن أمريكا أجرت دراسات كبيرة عن الأهرامات أذهلت الباحثين.



وأضاف " السيسي" - في مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي"- أن الدراسات الأمريكية أكدت أن الأهرامات بها نوع من الطاقة لا يعلموا عنه شيئا، وأنها ليست مقابر فقط ولكنها محطات لتوليد الطاقة".

