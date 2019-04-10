» مفاجأة سارة لجماهير الأهلي قبل مباراة "صنداونز"

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ألمح اللواء ثروت سويلم - المدير النفيذي لاتحاد الكرة - إلى احتمالية زيادة جماهير الأهلي في مباراة "صنداونز" الجنوب أفريقي .

وقال "سويلم" في تصريحات لقناة "أون سبورت": "الأمن وافق على حضور 30 ألف مشجع في مباراة صنداونز .. لكن الأهلي طلب زيادة الجماهير عن هذا الرقم ، وطلبه محل دراسة الآن".

وأضاف: "نحن ندرس هذا الطلب ونريد تنفيذه لكننا حريصون أيضا على عدم حدوث أي خروج عن النص قبل بطولة الأمم الأفريقية وبخاصة أن الحضور الجماهيري فيها سيكون كامل العدد".

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