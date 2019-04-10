» مفاجآت بالجملة في قائمة الأهلي لمواجهة المقاصة

10 أبريل 2019 - 08:59 ص

شهدت قائمة الأهلي المختارة لمواجهة مصر المقاصة اليوم في منافسات الدوري الممتاز عددًا من المفاجآت المدوية .



واستبعد مارتن لاسارتي - المدير الفني للأهلي - كلا من علي معلول وجيرالدو (للإيقاف) ، شريف إكرامي ومحمد نجيب وسعد سمير وأحمد علاء وباسم علي وحسام عاشور وهشام محمد ووليد سليمان وأحمد الشيخ وأحمد حمودي وإسلام محارب وناصر ماهر ومروان محسن لأسباب تتراوح بين الفنية والطبية



وضمت القائمة 19 لاعبا كالتالي:





في حراسة المرمى: محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفي شوبير.

الدفاع: أحمد فتحي، ومحمد هاني، ورامي ربيعة، وأيمن أشرف، وياسر إبراهيم، ومحمود وحيد.

الوسط: عمرو السولية، وكريم نيدفيد، وحمدي فتحي.

وسط الهجوم: حسين الشحات، ورمضان صبحي، وصالح جمعة، وجونيور أجاي، ومحمد شريف.

وفي الهجوم: وليد أزارو، وصلاح محسن.