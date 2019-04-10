الرئاسة: مصر شريك أساسي للولايات المتحدة في الشق الاقتصادي بالمنطقة

متابعات - أمينة عبد العال
قال بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن مصر شريك أساسي للولايات المتحدة الأمريكية في الشق الاقتصادي بالمنطقة، وأول دولة بالقارة السمراء في تدفقات الاستثمار الأمريكي بنحو 23 مليار دولار، والثانية على مستوى الشرق الأوسط.
وأشار لبرنامج "على مسئوليتي" على قناة “صدى البلد”، إلى زيادة الاستثمارات الأمريكية المباشرة خلال الأعوام الماضية، وأن التبادل التجاري بين البلدين بلغ 8 مليارات دولار بنمو 35%، ما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، التقي أمس الثلاثاء، بالرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بالبيت الأبيض فى العاصمة الأمريكية واشنطن، لتكون الزيارة الثانية للرئيس السيسي لواشنطن بعد الزيارة التى أجراها منذ عامين.
ظهر12:01 م
فجر
04:12
شروق
05:38
ظهر
12:01
عصر
15:36
مغرب
18:25
عشاء
19:55