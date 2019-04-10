  • الأربعاء 10 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر10:25 ص
بحث متقدم
خلفان

خلفان: آن الأوان لطرد قطر من الجامعة العربية

فتى البيضة

تبرئة السيناتور الأسترالي صاحب واقعة "فتى البيضة"

العميد خالد عكاشة، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب

عكاشة يفجر مفاجأة مدوية عن تفجير الشيخ زويد

الدكتورة آمنة نصير

فيديو.. آمنة نصير : عالجوا هذه الفنانة

مبروك عطية

مبروك عطية: "يا سواد السواد علي حالك يا مصر"

الدكتور محمد القرش المتحدث بإسم وزارة الزراعة

"الزراعة" تزف خبر سار لأهالي المنوفية

الدولار

تعرف علي سعر الدولار اليوم

السيسي

كشف هوية السيدة "سهام" التي حرص السيسي على مقابلتها بأمريكا

الفتاتان

مفاجأة مدوية وراء اختفاء فتاتي "الغربية"

اغتصاب الاطفال

اعترافات صادمة لمغتصبي جارتهما ببولاق: اشمعنى احنا؟

تحطم طائرة بدون طيار فى جنوب أفغانستان

عرب وعالم

تحطم طائرة (أرشيفية)
تحطم طائرة (أرشيفية)

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

شركة طيران تعلق العمل بطائرات "بوينغ 737"

#

تحطم طائرة عسكرية في بولندا.. وهذا مصير قائدها

#

مقتل قيادي بـ"طالبان" في غارة أمريكية على أفغانستان

#

الجزائر تجري مناورات تجريبية لطائرات بدون طيار محلية الصنع


أعلنت مصادر عسكرية أفغانية اليوم الأربعاء، عن تحطم طائرة بدون طيار تابعة لقوات التحالف فى إقليم هلمند جنوب أفغانستان.
ونقلت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية عن هذه المصادر قولها إن الطائرة بدون طيار تحطمت صباح اليوم بعد تعطل محركها.

وتعد هلمند من بين المقاطعات المضطربة نسبيا فى جنوب أفغانستان،ويعمل مقاتلو طالبان بنشاط فى بعض مناطقها وغالبًا ما يحاولون تنفيذ هجمات ضد الحكومة والمؤسسات الأمنية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التعذيب في قصور الخلافة (2)

محمود سلطان

فضيحة الأهلي.. من يدفع ثمنها؟!

فراج إسماعيل

استئصال.. المخدرات

حسام فتحي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحمد عرابى..ثورة ونفى وتشويه

د. هشام الحمامي

سكوت!.. الجزائر تتكلم

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» معروف حكما للقاء الأهلى والمقاصة
» مصر أحرزت تقدم جيد في برنامج الإصلاح الاقتصادي
» الأهلى الجريح يواجه المقاصة الطموح
» تامر أمين: "ولسه هيفجروا تاني "
» شاهد ما فعله عامل دليفري مع فتاة حاولت الانتحار
» كشف هوية السيدة "سهام" التي حرص السيسي على مقابلتها بأمريكا
» فنانة سُجنت في قضية مخدرات .. وحاولت الانتحار .. فمن هي؟
» مفاجآت بالجملة في قائمة الأهلي لمواجهة المقاصة
» مفاجأة سارة لجماهير الأهلي قبل مباراة "صنداونز"
» أحمد السعدني يثير الجدل بـرسالة غامضة إلى فنان "متوفي"
» فنانة رغم جمالها جسدت دور "العانس و القبيحة" ورفضت الهجرة لإسرائيل

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • ظهر

    12:01 م

  • فجر

    04:12

  • شروق

    05:38

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:25

  • عشاء

    19:55

من الى
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول