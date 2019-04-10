تحطم طائرة بدون طيار فى جنوب أفغانستان

10 أبريل 2019 - 09:54 ص





أعلنت مصادر عسكرية أفغانية اليوم الأربعاء، عن تحطم طائرة بدون طيار تابعة لقوات التحالف فى إقليم هلمند جنوب أفغانستان.





ونقلت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية عن هذه المصادر قولها إن الطائرة بدون طيار تحطمت صباح اليوم بعد تعطل محركها.





وتعد هلمند من بين المقاطعات المضطربة نسبيا فى جنوب أفغانستان،ويعمل مقاتلو طالبان بنشاط فى بعض مناطقها وغالبًا ما يحاولون تنفيذ هجمات ضد الحكومة والمؤسسات الأمنية.

