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"انزل.. شارك.. قول نعم لمصر" حملة شباب الصحفيين لدعم التعديلات الدستورية

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هيثم طوالة
هيثم طوالة

أمينة عبد العال

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التعديلات الدستورية

شباب الصحفيين

جيهة

أعلنت جبهة شباب الصحفيين عن إطلاق حملة جديدة تحت شعار "انزل، شارك، قول نعم لمصر" لدعم التعديلات الدستورية وشرح أهميتها للوطن والمواطن، مؤكدة الجبهة على إن المشاركة في الاستفتاء واجب وطني للحفاظ على مصر قوية متماسكة مترابطة ولاستكمال مسيرة البناء والتنمية والاستقرار.

و قال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية :إننا على ثقة كبيرة بوعي المصريين داخل مصر والمقيمين خارجها على تقديم ملحمة وطنية بالمشاركة الفعالة والبارزة والنزول بكثافة لصناديق الاقتراع  لتوجيه رسالة للعالم كلة إن أبناء الشعب المصري على قلب رجل واحد يرسمون مستقبل وطن يبني بسواعد أبنائه المخلصين، أضاف طوالة إن المحاولات اليائسة والبائسة التي يطلقها العملاء والخونة والمتآمرين على البلاد ونشطاء السبوبة لضرب التعديلات الدستورية عبر المنابر الإعلامية المشبوهة كشفها الشعب المصري العظيم ورفضها معلنا بقوة وعزيمة الأبطال وإرادة حديدية نابعة من ايمانة الشديد بوطنة التصدي لأعداء الوطن وتحويل  ايام الاستفتاء 22و23و24 من الشهر الجاري إلى عيد جديد تتلاحم وتتناغم فية اسمي معاني الوطنية الخالصة و المخلصة للبلاد، أشار رئيس الجبهة إلى إن كلمة نعم للتعديلات الدستورية ستقضي ذيول الجماعة الإرهابية الذين يسعون لتشويه مصر وتصدير صورة غير حقيقية عن الأوضاع المستقرة في البلاد وستكون العبور الجديد نحو مزيد من النجاحات والمشروعات العملاقة التي تعود بالنفع والخير على رجل الشارع البسيط


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