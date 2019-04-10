"الدراويش" يخشى مفاجأة الجونة بالدورى

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يستضيف فريق الإسماعيلى نظيره الجونة فى الخامسة والنصف مساء اليوم الأربعاء على استاد السويس فى اللقاء المؤجل من الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى.

وطالب البلجيكى سيدومير المدير الفنى للإسماعيلى لاعبيه بالعودة لقطار الانتصارات سعيًا لإنهاء الموسم فى المربع الذهبى، لاسيما فى ظل امتلاك الدراويش لأربع مباريات مؤجلة بإمكانها تعديل موقعه فى ترتيب جدول المسابقة لو أحسن استغلالها.

على الجانب الآخر يسعى حمادة صدقى المدير الفنى للجونة لمواصلة نتائجه الجيدة أمام الفريق الكبيرة بعد فوزه على بيراميدز بهدفين مقابل هدف فضلاً عن مباراته الشهيرة أمام الاهلى والتى كان قاب قوسين أو أدنى من تحقيق نتيجة إيجابية لولا هدف الفوز القاتل للمارد الأحمر فى اللحظات الأخيرة.

ويحتل الإسماعيلى المركز السابع بجدول الترتيب برصيد 35 نقطة وما زال لديه 4 مباريات مؤجلة فيما يحتل الجونة الثانى عشر برصيد 31 نقطة.


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