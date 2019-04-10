البرادعي: 281 مليونا يعانون من الجوع.. أولوياتنا مختلة

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تويتر

العالم

الجوع

البرادعي

تغريدة


قال الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية سابقًا، إن هناك مئات الملايين من البشر يعانون من الجوع حول العالم.

وأضاف في تغريدة له على تويتر: "الحق في الغذاء هو حق أساسي من حقوق الإنسان، ورغم توافر الموارد، يعاني 821 مليون إنسان من الجوع".

واختتم البرادعي تغريدته: "أولوياتنا مختلة وإنسانيتنا انتقائية!".



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