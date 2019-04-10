"مدبولى" يخاطب المحافطين بقرار مهم.. تعرف عليه

10 أبريل 2019 - 11:30 ص

طالب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، محافظ البحيرة وجميع المحافظين بتقديم تقرير شهرى بموقف تقنين أراضى الدولة، وعدد العقود التي تم توقيعها، وما تم تحصيله ممن قننت أوضاعهم، وكذا موقف التعامل مع أصول الدولة المؤجرة.

واكد مدبولى على ضرورة استيداء حق الدولة، ولن يتم السماح باستمرار تأجير ممتلكات للمحافظات في أماكن مميزة، منها مناطق على النيل مباشرة، بأقل من قيمتها، ولن نسمح بالتعدى على أي ممتلكات أو أراض للدولة، وسيتم التعامل بحسم مع أي حالة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن العائد من كل هذا سيتم الاستفادة به في تحسين الخدمات ومشروعات التنمية بكل محافظة.