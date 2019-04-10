"السكك الحديدية" تعلن الطوارئ لمواجهة الباعة الجائلين بالقطارات

10 أبريل 2019 - 11:46 ص

قررت هيئة السكك الحديدية تطبيق القانون ومنع الباعة الجائلين من استقلال القطارات، وذلك تنفيذا لتعليمات المهندس كامل الوزير وزير النقل، والذي شدد على ضرورة منع الباعة الجائلين من استقلال القطارات.

وعقد قيادات بالهيئة عددا من الاجتماعات بمسئولي شرطة النقل والمواصلات، وقيادات مباحث السكك الحديدية، لتنفيذ قرار وزير النقل بمنع الباعة الجائلين من استقلال القطارات.

وتم الاتفاق على العديد من الإجراءات منها القبض الفورى على أي شخص يمارس أعمال البيع المخالف أو التسول بالقطارات وتفعيل القانون وتطبيقه على كافة المخالفين.

وأفاد مصدر بالهيئة القومية للسكك الحديدية، إن الهيئة تعمل على منع عمليات البيع المخالفة بالقطارات، لكن بالقطارات المكيفة تتوافر بها خدمات الطعام والشراب لصالح الركاب وبشكل أكثر أمانًا وبما يتوافق مع مستوى الخدمة المقدمة للركاب.

وأوضح أن السكك الحديدية عقدت اجتماعات بكافة القيادات لتنفيذ القرار بالتنسيق مع شرطة النقل وقيادات الأمن بالقطارات.