مستشار بن زايد: قريبًا رئيس عربي سيُجبر على ترك الحكم

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الحكم

عبد الخالق عبد الله

رئيس عربي

قال عبد الخالق عبدالله، المستشار السابق لولي عهد أبوظبي، إن رئيسا عربيا سيغادر منصبه مجبرا في الأيام المقبلة.

وكتب عبدالله على حسابه في تويتر: "يبدو أن رئيسا عربيا آخر استمر في الحكم لعقود سيغادر مجبرا، وربما قريبًا بسبب ضغط الحراك الشعبي السلمي".

يأتي هذا بالتزامن مع استمرار الحراك السلمي للشعب السوداني لأجل إسقاط البشير، ورحيله عن الحكم.

وكانت الانتفاضات الشعبية قد اندلعت في ديسمبر الماضي بسبب الارتفاع المفاجئ للأسعار، حيث ارتفع سقف الاحتجاجات للمطالبة برحيل رأس النظام.

يذكر أن الشرطة السودانية طلبت، أمس الثلاثاء، من قواتها عدم التعرض للمواطنين والتجمعات السلمية.

 ودعت السودانيين إلى التوحد من أجل توافق يعزز الانتقال السلمي للسلطة.

وتضمن بيان للناطق الرسمي باسم قوات الشرطة أنه "بعد اطلاع هيئة الإدارة على تطورات الأحداث الأمنية والجنائية في البلاد، أصدرت توجيهاتها لكل قوات الشرطة بالمركز والولايات بعدم التعرض للمواطنين والتجمعات السلمية، وأن تتوجه للقيام بواجباتها في حفظ الأرواح والممتلكات ومنع الجريمة وتنظيم المرور وإجراءات السلامة العامة.

ودعت هيئة إدارة الشرطة المواطنين مراعاة السلمية والبعد عن التخريب. وبما يوحي بانضمامها إلى شعار المتظاهرين المطالب بإنهاء حكم الرئيس عمر البشير.


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