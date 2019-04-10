قرار جديد ضد عامل ضرب زوجته وعذبها بأكتوبر

10 أبريل 2019 - 12:52 م

أمر قاضى المعارضة بمحكمة جنوب الجيزة بحبس عامل لاتهامه بضرب زوجته وتعذيبها سبب شكه فى سلوكها ما دفعها للانتحار من الطابق الخامس بأكتوبر.

وذكرت تحقيقات النيابة أن الخلافات دبت بين الزوجية طيلة فترة الزواج بسبب غيرة الزوج وشكه الدائم فى سلوكها، ما دفعهما للانفصال وسرعان ما عادا مرة أخرى لبعضهما البعض.

وتابعت التحقيقات، أن الخلافات عادت لتشتعل بين الزوجين، حتى تطور لاعتداء المتهم على زوجته بالضرب المبرح بعصا خشبية، مما دفعها الهروب من المنزل والقفز من الطابق الخامس، ومفارقتها الحياة.

وصرحت النيابة بتشريح جثمان المجنى عليها، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص بها، للوقوف على ظروف وملابسات الإصابات التى لحقت بها، ودفنها عقب ذلك.