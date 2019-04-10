أول تعليق للرئيس على زيارته للولايات المتحدة

10 أبريل 2019 - 12:56 م

علق الرئيس عبد الفتاح السيسي على زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أنها أثمرت العديد من الاتفافات والشراكات والتعاون فى المجالات كافة.

وقال الرئيس فى نص تغريدته التى نشرها على حسابه بموقع التدوينات المصغرة "تويتر": "على مدار يومين كانت زيارتى للولايات المتحدة مثمرة على المستويات كافة.. سعدت بلقاء الرئيس ترامب @realDonaldTrump وبُحسن الاستقبال ".

وأضاف الرئيس قائلا: "وتحدثنا سوياً عن موضوعات بالغة الأهمية وعن الكثير من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وقد استشعرت مدى اهتمامه بكل التفاصيل وقدرته على الإلمام بها".

وغادر الرئيس عبد الفتاح السيسي، البيت الأبيض بواشنطن، قبل قليل، بعد لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وانطلقت اليوم أعمال القمة المصرية الأمريكية بين الرئيسين عبدالفتاح السيسي، ودونالد ترامب، بعقد جلسة مباحثات ثنائية بالمكتب البيضاوي في البيت الأبيض، أعقبها جلسة مباحثات موسعة بين وفدي البلدين تمتد على غداء عمل.

وتأتي زيارة الرئيس السيسي للعاصمة الامريكية واشنطن تلبيةً لدعوة الرئيس الأمريكي، في إطار سلسلة اللقاءات التي تجمع الرئيسين بهدف تعزيز علاقات الشراكة المتبادلة التي تربط بين مصر والولايات المتحدة في كافة المجالات، بما يحقق المصالح الاستراتيجية للدولتين والشعبين، فضلاً عن مواصلة المشاورات الثنائية حول القضايا الإقليمية وتطوراتها.