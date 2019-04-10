تفاصيل مثيرة عن دهس طالب أمام جامعة سعودية

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كشف الطالب محمد الشمري الذي تعرض لعملية دهس أمام كلية لوريت بالرياض، تفاصيل الحادث الغامض الذي تعرض له.

وأضاف الشمري أن قائد السيارة كان في حالة هيستيرية، لتعثره في الخروج بسيارته لاعتراض أحد الأشخاص طريقه، وكان هو يحاول تهدئته، لكنه صدمه مع جميع السيارات التي في طريقه.

وأوضح أن السيارة التي كانت تغلق الطريق على سيارة مرتكب الواقعة، وضع صاحبها رقم هاتفه عليها للاتصال به.

وأفاد أحد أصدقاء الشمري بأن قائد المركبة لا يدرس في الكلية، منوها بأنه صدم جميع السيارات التي كانت في طريقه وأحدث بها أضرارا، حيث أبلغوا الجهات الأمنية بذلك، التي بدورها ألقت القبض عليه.

وكان مقطع فيديو قد انتشر بصورة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي يظهر دهس أحد الطلاب أمام المارة بالطريق أمام كلية لوريت بالرياض، ثم فر الجاني هاربًا، ونقل المجني عليه إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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