"الصحة" تدرج 8 مواد جديدة بجدول المخدرات

10 أبريل 2019 - 01:34 م

قررت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، للمرة الثانية إصدار مرسوم وزارى برقم 177 لسنة 2019 بشأن إدراج بعض مواد الحشيش الصناعي في جدول المخدرات ضمن أنواع الفودو والأستروكس.

ونص القرار على أنه بناء على توصيات اللجنة المشكلة من وزارات العدل والصحة والداخلية وتوصية نائب وزير الصحة لشئون الدواء فإنه تم إدراج 6 مستحضرات ضمن الجدول رقم 1 لسنة 1960.

جاء ذلك بناءً على توصية اللجنة الوزارية الثلاثية المشكلة من وزارات الصحة والداخلية والعدل (ممثل في مصلحة الطب الشرعي)، بهدف الحد من انتشار المواد المخدرة المستحدثة.