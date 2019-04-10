سقوط عصابة تزوير تأشيرات السفر

10 أبريل 2019 - 01:48 م

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة حبس عصابة تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية للسفر بطريقة غير مشروعة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت معلومات وردت للإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، تفيد قيام عاطل يدعى "أ. م" طالب، و"ع.ف" ربة منزل، و"ح.أ" عاطل بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى تزوير تأشيرات السفر، وبيعها لراغبى استخدامها فى دخول عدة بلاد عربية.

ضبط بحوزة المتهمين أكلاشيه لخاتم شعار الجمهورية مقلد منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية، 13 أكلاشيه لأختام مقلدة منسوب صدورها لعدة بنوك وبعض الشركات السياحية ومكاتب الترجمة، 12 جواز سفر.

كما ضُبط كمية كبيرة من كشوف لحسابات بنكية مزورة منسوب صدورها لعدة بنوك وكمية كبيرة من السجلات التجارية مزورة ومجموعة من مطبوعات بعض شركات السياحة والبترول خالية البيانات وممهورة بأختام منسوب صدورها لتلك الجهات ومطبوعات خالية البيانات ممهورة بخاتم شعار الدولة المقلد.

وتم ضبط 3 طابعات كمبيوتر وجهازي لاب توب، وبفحصهما تبين أنهما يحويان العديد من الأختام الحكومية ومستندات رسمية وعرفية مقلدة.

وكان من بين المضبوطات مبالغ مالية واستمارات طلب الحصول على تأشيرات دخول للدول العربية والأجنبية، وكمية كبيرة من صور ضوئية لجوازات سفر وأجندتين تحويان بيانات حسابات وتعاملات أفراد التشكيل العصابي وعملائهم.