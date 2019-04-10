تويتر يعاقب ترامب بهذا الأمر

10 أبريل 2019 - 01:55 م

قام موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أمس الثلاثاء، بإزالة مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان مقطع الفيديو الذي تمت إزالته من حساب ترامب على موسيقى فيلم "ثلاثية فارس الظلام"، الذي أنتجته شركة "وارنر برذرز" الترفيهية.

وبحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية فإنه لم يحصل منتجو مقطع الفيديو على ترخيص لاستخدام الأغنية، ما أدى إلى مطالبة الشركة المنتجة بحقوق الملكية.

وقد أصدرت الشركة بيانا قالت فيه: "إن استخدام مادة فيلم فارس الظلام في الفيديو غير مصرح به. .ونحن نعمل على إزالته من خلال القنوات القانونية المناسبة".