حبس الراقصة جوهرة سنة بتهمة إثارة الغرائز الجنسية

10 أبريل 2019 - 02:14 م

عاقبت محكمة الجيزة الراقصة جوهرة بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ لاتهامها بإثارة الغرائز الجنسية والتحريض على الفسق والفجور.

كانت قوات الأمن قد تمكنت من ضبط الراقصة الروسية "ايكاترينا اندريفا"، وشهرتها جوهرة، أثناء قيامها بالرقص في ملهى ليلي بالجيزة، وذكرت التحريات أن قرار ضبط الراقصة كان في فبراير 2018، وذلك بعدما تم فحص الفيديو، وتبين أن الراقصة لم تكن ترتدي بدلة رقص مطابقة للمواصفات.

وانطلقت مأمورية من المباحت قيادة رئيس مباحث شرطة الآداب بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار وضباط بالإدارة، من ضبط الراقصة، وتم إخطار المستشار المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، وإحالة الراقصة للنيابة وباشر التحقيقات نيابة قسم الجيزة، ووجهت النيابة للراقصة تهمة التحريض على الفسق.

وتمت إحالتها للمحاكمة الجنائية، وبعد تداول أوراق القضية عدة جلسات، أصدرت المحكمة قرارها السابق.