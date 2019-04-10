الوطنية للانتخابات تصدر 4228 كودا للإعلاميين لمتابعة الاستفتاء

10 أبريل 2019 - 02:26 م

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، القرار رقم 47 بشأن قبول طلبات مقدمة من بعض المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية لمتابعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

ووافق مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات على إصدار 4228 كود للمؤسسات الصحفية والمواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية.

ووافقت الهيئة على إصدار 1154 كودا للمؤسسات الصحفية، كما وافقت على إصدار 2546 كودا للقنوات الفضائية، وكذلك إصدار 528 كودا للمواقع الإلكترونية، اما مجموع عمل المركز الصحفي للمراسلين الأجانب التابع للهيئة العامة للاستعلامات فبلغ عدد أكوادها 23 كودا.

وجاء القرار بناءً على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 23 لسنة 2019 بإنشاء قاعدة بيانات قيد المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية لتغطية الانتخابات والاستفتاءات، وعلى الطلبات المقدمة للقيد بقاعدة بيانات التغطية الإعلامية للانتخابات والاستفتاءات.