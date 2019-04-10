بهذا العمل.. "الأوقاف" تساند "التضامن" لحماية أسر المناطق العشوائية

10 أبريل 2019 - 02:33 م

قدمت وزارة الأوقاف أمس الثلاثاء، 3000 سجادة من إنتاج مصانع سجاد دمنهور التابع لوزارة الأوقاف، بمقاسات وتصميمات مختلفة لوزارة التضامن الاجتماعي، من أجل الإسهام في تأثيث وتجهيز الوحدات السكنية المعدة للأسر القاطنة بالمناطق الخطرة والعشوائية.

وتم تسليم السجاد كهدية من وزارة الأوقاف لصالح هذه الأسر ليتم تسليمها لهم بمعرفة وزارة التضامن في إطار خطتها لتأثيث الوحدات السكنية المعدة لهذه الأسر، وذلك بحضور جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، واللواء أحمد خطاب رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية بوزارة التضامن، وسيد شاهين رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة الأوقاف، ومحمد شلبي مستشار وزير التضامن.

وجاء ذلك في ضوء مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبرعاية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وفي إطار الدور المجتمعي لوزارة الأوقاف، وحرصها الشديد على الإسهام في كل ما من شأنه توفير حياة كريمة للفئات الأولى بالرعاية، وفي ضوء التعاون والتنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن.