لوائح «اليويفا» تنقذ حلم محمد صلاح

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المصريون

محمد صلاح

ليفربول

يويفا

الاحاد الاوروبى

كشفت تقارير صحفية إنجليزية موقف النجم محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، من المشاركة في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا أمام بورتو البرتغالي، وذلك بعد تدخله على دانيلو بيريرا، لاعب التنانين.

وأوضحت صحيفة اندبندينت البريطانية، في تقرير أصدرته مساء اليوم الأربعاء أن محمد صلاح سيفلت من عقوبة الإيقاف، على أن يخوض مباراة بورتو المقبلة في دوري الأبطال بصورة طبيعية.

واستندت "اندبندنت" إلى المادة التاسعة من اللوائح التأديبية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم والتي تشير إلى أن اللاعب لا يحصل على عقوبة الإيقاف بأثر رجعي، حال عدم حصوله على عقوبة من الحكم خلال مجريات اللقاء.

وكان محمد صلاح قد دخل بقدمه على ساق دانيلو بيريرا في الشوط الثاني من عمر مباراة ليفربول أمام بورتو أمس الثلاثاء، حيث أشار بعض الحكام السابقين على رأسهم الإنجليزي مارك كلاتنبيرج إلى أن الفرعون استحق الحصول على بطاقة حمراء.

يُذكر أن ليفربول تغلب على بورتو بهدفين نظيفين أحرزهما نابي كيتا وروبيرتو فيرمينيو في اللقاء الذي أُقيم على ملعب أنفيلد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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