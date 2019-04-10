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البحرين ترحل قياديًا إخوانيًا مطلوبًا في مصر

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خالد الشرقاوي - متابعات

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قامت السلطات الأمنية في البحرين بترحيل القيادي بجماعة الإخوان المسلمين علي عبد الرحمن الأستاذ بكلية الطب جامعة سوهاج، واسمه على قوائم ترقب الوصول لدى السلطات الأمنية المصرية.

ووفق RT ، فإن علي عبد الرحمن غادر مصر منذ سنوات حيث يقيم في كندا وتوجه للبحرين بوثيقة سفر كندية، ولكن تم ترحيله حيث أنه مطلوب في قضايا تتعلق بالتحريض على العنف والتظاهر والانتماء لجماعة محظورة، والسلطات الأمنية المصرية تضع اسمه على قوائم ترقب الوصول.

وتقوم مصر بتوزيع نشرات حمراء على مجموعة من الدول، تطلب فيها ترحيل أو القبض على مجموعة من القيادات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، مطلوبين في قضايا تتعلق بالتحريض والعنف.


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