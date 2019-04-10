«عبد العال» يعلن موعد انتهاء البرلمان من التعديلات الدستورية

10 أبريل 2019 - 05:37 م

أعلن الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الأربعاء، عن بدء مناقشة التعديلات الدستورية في الجلسة العامة للبرلمان يومى الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل، في جلسات عامة تخصص لهذا الغرض، مؤكدا أنه بانتهاء هذه الجلسات، يكون المجلس قد انتهى من التعديلات الدستورية وتبدأ مرحلة جديدة بالدعوة للاستفتاء.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة التشريعية بمجلس النواب، الأربعاء، بشأن مقترح التعديلات الدستورية.

وأضاف رئيس البرلمان أن اللجنة الفرعية ستقوم بإعداد مسودة لتقرير اللجنة التشريعية، به الصياغة النهائية للمواد الدستورية المقرر تعديلها، على أن تنعقد اللجنة التشريعية مرة أخرى لمناقشة المسودة.