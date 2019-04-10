نقل مباراة المصري والإسماعيلي إلى الدفاع الجوي

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قرر عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إقامة مباراة المصرى والإسماعيلى، ضمن الأسبوع الـ29 من اللدورى العام، يوم الأحد المقبل على استاد الدفاع الجوى بدلاً من استاد بترو سبورت، وذلك فى الساعة الخامسة والنصف مساء بدلاً من الخامسة.

ومن جانبه وجه اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذى للاتحاد المصرى لكرة القدم الشكر لنادى بيراميدز بعد الموافقة على استضافة استاد الدفاع الجوى للمباراة.

وقال سويلم إنه تواصل مع حسام البدرى وأحمد حسن خلال الساعات الماضية حتى أخبراه بالموافقة على استضافة أى مباراة لأى فريق مصرى على استاد الدفاع الجوى دعما لهم.

وأضاف أن الأمر كان له أثر إيجابى على الاتحاد ولجنة المسابقات برئاسة الكابتن عامر حسين.


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