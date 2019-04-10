» أول تعليق من «ترامب» على فوز «نتنياهو» بالانتخابات الإسرائيلية

10 أبريل 2019 - 05:51 م

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إن فوز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بفترة جديدة في المنصب "مؤشر جيد للسلام".

وأضاف ترامب، للصحفيين في البيت الأبيض، إن فوز نتنياهو "فأل خير للسلام في المنطقة"، بحسب موقع "أكسيوس" الأمريكي.

وتابع قائلاً إن "الجميع يقولون إنه لا يمكن أن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط بين إسرائيل والفلسطينيين.. أعتقد أن لدينا فرصة جيدة لتحقيق ذلك، لاسيما بعد فوز نتنياهو بولاية جديدة".

على خلاف استطلاعات الرأي، ونتائج العينات التلفزيونية، عاد زعيم حزب "الليكود" اليميني، بنيامين نتنياهو، ليتصدر المشهد الإسرائيلي، مستعدا- فيما يبدو- لكسر الرقم القياسي، لأطول فترة حكم متواصلة في تاريخ الدولة.

ووفق النتائج الأولية للانتخابات العامة، فإن حزبي "الليكود"، وخصمه تحالف "أزرق - أبيض"، حصلا على عدد مقاعد متساوية، لكن كتلة أحزاب اليمين المتحالفة مع نتنياهو، حصدت أغلبية مقاعد البرلمان.

وعلى مدار أسابيع سابقة، تنبأت استطلاعات الرأي العام، بتراجع "الليكود" لصالح تحالف "أزرق أبيض" الوسطي برئاسة الرئيس الأسبق لأركان الجيش بيني غانتس.

لكن نتنياهو، الذي تلاحقه اتهامات بالفساد في 3 ملفات أساسية، لم يسقط هذه المرة، ويستعد لمواصلة قيادته للدولة العبرية.



