20 لاعبًا في قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة بيراميدز

10 أبريل 2019 - 05:57 م

اختار حلمى طولان، المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى 20 لاعبا استعدادا لمواجهة بيراميدز فى المباراة المقرر لها الثامنة مساء الغد بملعب المكس، ضمن منافسات الدوري العام.

واللاعبون هم:

حراسة المرمى: الهانى سليمان و محمود الزنفلى

خط الدفاع: أحمد توفيق و محمود شعبان و محمود رزق و محمد بازوكا و محمد انور و داسليلفا و السيد سالم و صبرى رحيل و كريم الديب

خط الوسط: نور السيد و احمد نبيل مانجه و خالد الغندور و كريم ممدوح و عمار حمدى و رزاق سيسيه

خط الهجوم: محمد جدو و خالد قمر و توشكا

ويغيب عن الفريق فوزى الحناوى و دتونى داسليفا للإصابة وصبحى سليمان وداودا ومحمد ناصف ومحمد عادل ومحمد عبد المجيد وهشام صالح لأسباب فنية.