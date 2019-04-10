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محلل سابق بالبنتاجون: سياسة ترامب الخارجية مختلفة عن وعوده

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خالد الشرقاوي

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قال مايكل معلوف، محلل السياسات الأمنية في البنتاجون سابقًا، إن سياسة ترامب الخارجية مختلفة تمامًا عن وعوده خلال الحملة الانتخابية، مشيرًا إلى أن الشعب الأمريكي نفسه يتسائل عن السياسة الخارجية لدونالد ترامب.

وأضاف "معلوف" خلال لقائه ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten "، اليوم الأربعاء، أن دونالد ترامب كان يتحدث أثناء حملته الرئاسية عن تغير أنظمة وإعادة بناء الأمم ولكن الشعب الأمريكي يرى غير ذلك، مؤكدًا أنه ترك الإدارة الأمريكية عام 2003وشاهد غزو العراق، متابعًا "مازالنا نشعر ارتجعات هذا القرار .

وأوضح أن ترامب يتحدث عن تداخل عسكري في فنزويلا بعد أن قامت روسيا بإرسال طائرتين هناك، لافتًا إلى أن أمريكا تقوم بعدد من التدريبات العكسرية القريبة من روسيا مثل جورجيا.

ونوه بأن الإدارة الأمريكية قلقة من التوغل الروسي في أمريكا اللاتنية ومن نجاح روسيا في مد نفوذها عبر الشرق الأوسط.


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