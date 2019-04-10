الإسماعيلي يتعادل إيجابيًا مع الجونة

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المصريون

الإسماعيلي

الجونة

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، نتيجة لقاء الإسماعيلى مع الجونة، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب الجيش بالسويس، ضمن مؤجلات الأسبوع الـ17 للدورى الممتاز.

تقدم الجونة على الإسماعيلى بهدف مقابل للاشئ فى الدقيقة 15 عن طريق أحمد حسن مكى ، وتعادل الناميبى شيلونجو فى الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الاول.

وفى الشوط الثانى احتسب إبراهيم نور الدين ضربة جزاء مثيرة للجدل للإسماعيلي فى الدقيقة 56 تصدى لها محمود متولى ونجح فى إيداعها بهدوء فى مرمى محمود الغرباوى حارس الجونة ، وفى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع أحرز احمد حسن مكى الهدف الثانى له ولفريقه.

بتلك  النتيجة يتقاسم الفريقان نقاط المباراة ليرفع الإسماعيلى رصيده إلى 36 نقطة فى المركز السابع ، بينما ارتفع رصيد الجونة إلى 32 نقطة فى المركز التاسع . 


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