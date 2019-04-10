التشكيل الرسمي لموقعة برشلونة ومانشستر يونايتد

10 أبريل 2019 - 08:23 م

أعلن سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي وإرنستو فالفيردى المدير الفنى لفريق برشلونة الإسباني، عن التشكيل الرسمى للمواجهة المرتقبة التى تجمع الفريقين فى التاسعة من مساء اليوم، على ملعب "أولد ترافورد"، فى ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد على النحو التالى:

حراسة المرمى: دى خيا

الدفاع: شو ، سمولينج ، ليندلوف ، يونج، دالوت

الوسط: فريد ، مكتموناى ، بوجبا

الهجوم: راشفورد ، لوكاكو

فى المقابل يخوض برشلونة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: شتيجن

الدفاع: بيكيه ، لينجليت ، ألبا ، سيميدو

الوسط: أرثر ، راكيتيتش ، بوسكيتس

الهجوم: ميسي ، سواريز ، كوتينيو



