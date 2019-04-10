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جيش «حفتر» يعلن إسقاط طائرة تابعة لحكومة الوفاق

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اسقاط طائرة حربية - أرشيفية
اسقاط طائرة حربية - أرشيفية

متابعات - خالد الشرقاوي

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أعلن ما يعرف باسم "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر أن وحداته أسقطت طائرة حربية لقوات حكومة الوفاق الوطني خلال العمليات الجارية حاليًا في طرابلس.

وذكرت شعبة الإعلام الحربي التابعة لجيش حفتر في بيان صدر عنها مساء اليوم الأربعاء: "القوات المسلحة العربية الليبية تسقط طائرة حربية للعدو انطلقت من قاعدة مصراتة الجوية باتجاه طرابلس بما يعرض حياة المدنيين للخطر".

وأضافت شعبة الإعلام الحربي: "ألم نؤكد أن الرد سيكون قاسيًا وسريعًا؟!... تحياتنا لأفراد الكتيبة 166 الذين أصابوا الهدف بدقة عالية"، على حد تعبير البيان.

وأكد المتحدث الرسمي باسم "الجيش الوطني الليبي"، الواء أحمد المسماري، خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم، إسقاط الطائرة.

فيما لم تعلق حكومة الوفاق حتى الآن.


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