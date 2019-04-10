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"ديبكا":

إسرائيل تنتظر حدثًا هو الأول منذ 42 عامًا

عرب وعالم

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

وكالات

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قال موقع "ديبكا"، الاستخباراتى الإسرائيلى، مساء اليوم، الأربعاء، إن إسرائيل تنتظر حدثًا خلال الفترة المقبلة، لم يجر فيها منذ 42 عامًا.

وأفاد بأن فوز رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالانتخابات البرلمانية يعني فوز كتلة اليمين للمرة الأولى وتصدرها الكتل السياسية في إسرائيل، باعتبارها الكتلة الرئيسة حاليا في إسرائيل، وبإطالة مدة نتنياهو في الحكم، لأطول فترة ممكنة في إسرائيل، وهو حدث جديد من نوعه في تل أبيب، لم يسبق لرئيس وزراء أن حققه من قبل.

وأكد الموقع الاستخباراتي العبري "ديبكا" أن فوز الليكود الحاكم بالانتخابات يعني حدوث واقعة ربما لم تتكرر منذ 42 عاما، حينما فاز الحزب نفسه، للمرة الأولى في تاريخه بانتخابات الكنيست في عام 1977، لينهي، آنذاك، 30 عاما من حكم التيار اليساري، بقيادة حزب "العمل"، وسلفه حزب "مباي".

ولفت الموقع الإلكتروني الاستخباراتي إلى أن فوز نتنياهو يعني فوز كتلة اليمين، واعتبارها الكتلة السياسية المركزية في إسرائيل، بما يفوق 65 مقعدا في الكنيست، وبالتالي فإن هناك تغير استراتيجي سيجري في إسرائيل، أهمه هو سن قوانين جديدة تكرس حكم اليمين، على حساب التيار اليساري، ومحاولة القيام بدور فعال ضد المحكمة الإسرائيلية العليا، خاصة في حال مشاركة وزيرة القضاء، إيليت شاكيد في الائتلاف الحكومي المقبل مع نتنياهو.

وجرت الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، وتصدر حزب الليكود اليميني، برئاسة نتنياهو، النتائج بحصوله على 28.32 في المائة من الأصوات.

وجاء تحالف الوسط المعارض (كاحول لافان) بزعامة بيني غانتس، في المرتبة الثانية، بحصوله على 25.34 في المائة من الأصوات، وفقا للجنة الانتخابات المركزية، اليوم الأربعاء.


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