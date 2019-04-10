«آل الشيخ» يتدخل لحل أزمة في اتحاد الكرة

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اتحاد الكرة

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تركي آل الشيخ

حرص اللواء ثروت سويلم، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، على توجيه الشكر إلى المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادى بيراميدز ورئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، بعدما وافق على استضافة مباراة الاسماعيلي والمصري على ملعب الدفاع الجوي، في بطولة الدوري العام.

وكان قد وجه الاتحاد المصري لكرة القدم خطابًا رسميًا لنادى المصري يفيد بنقل مباراته أمام الإسماعيلي فى الجولة الـ29 من بطولة الدورى على ملعب (الدفاع الجوي) وتأجيل اللقاء لمدة نصف ساعة.

وعلى جانب آخر فقد قررت لجنة المسابقات إقامة مباراة الإسماعيلي والزمالك المؤجلة من الجولة العاشرة في 18 أبريل الجاري في استاد السويس، على أن تقام مباراة الأهلى وبيراميدز والمؤجلة من الجولة الـ25 يوم 18 أبريل أيضًا فى ملعب بتروسبورت، وإقامة مباراة الإنتاج الحربي والمقاولون العرب فى الجولة الـ30 يوم 20 أبريل فى ملعب بتروسبورت.


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