"هيكل" عن سبب تعديل الدستور: "سكره زيادة"

10 أبريل 2019 - 09:11 م

رأى النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار البرلمان، أن المواطن المصرى لم يعد يتقبل الدستور "من حلاوته"، حسب قوله.

وقال "هيكل"، خلال كلمته في اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن "الدستور كان سكره زيادة ومن حلاوته الزيادة بدأت الناس ما استطعمتوش"، مضيفًا: "الديباجة في تقديري توضع قبل الدستور وتحدد فيها الغاية القومية للدولة".

وتابع هيكل "بقول إن الـ100 مليون بني آدم اللى قاعدين على 100 مليون متر مربع لهم أهداف، والحقيقية في جميع الدساتير الصادرة من قبل كانت الكتابة فيها شعرية، وبحثت على الغاية القومية في دستور 2014، ودستور 1971 ووجدتها لتحقيق رفاهية المواطن"، واستطرد: "لكنى أري أن مصر غايتها القومية يجب أن تكون الدولة الإقليمية العظمى".

ووجه هيكل انتقادات للمواد التي وصفها بالمثيرة للجدل، مشيرًا إلى المادة رقم 236 الخاصة بالمناطق الحدودية والنوبة ، وقال: "نتحدث في 2019 أننا ضد التمييز" وتابع: "مش بنقول للرئيس والنبي اهتم بالحتة دي شوية، وقلنا إن هذه المادة غير قابلة للتطبيق وكان لابد ألا نتجاوزها بالتعديلات المقترحة".

وبشأن التعديلات المطروحة التي تستحدث مجلس الشيوخ قال هيكل: "بنتكلم عن مجلس الشوري اللى ملوش لازمه، وعشان نرجعه لازم يكون له لازمة ووظيفة، وسميناه بدل الشورى بالشيوخ، ونحتاج لخبرات متراكمة لا يمكن تتوافر لمن هم أقل من 45 سنة"، مستبعدًا صلاحية من هو أقل من 35 سنة من دخول مجلس الشيوخ.