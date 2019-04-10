» مباراة الزمالك والمصري غير مذاعة

10 أبريل 2019 - 09:20 م

رفض مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية، إذاعة مباراة الفريق البورسعيدي أمام الزمالك المقرر لها غدًا الخميس، ببطولة الدوري، بسبب تعنت الشركة الراعية التى لم ترسل باقي المستحقات المالية المتأخرة حتى الآن وعليه فلن يذيعوا اللقاء.

وقال الخولي، نائب رئيس النادي، في تصريحات لبرنامج "شوت" مع حتحوت الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على راديو مصر 88.7: "نادي المصري يمر بأزمة مالية كبيرة ومجلس الإدارة يضخ أموالاً من جيبه الخاص، وصرفنا حتي الآن ما يقرب من 4 ملايين جنيه من نفقته الشخصية".

وأوضح: "هناك 6 أقساط لم يتم تحصيلهم من الشركة الراعية لافتًا إلى أن شرط إذاعة المباراة هو الحصول على مستحقاتنا المتأخرة". ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك والمصري غدًا على ستاد الجيش بالسويس في الخامسة والنصف مساءً.

وتابع:"تواصلنا مع الشركة الراعية من قبل أكثر من مرة وتجاهلتنا ومن غير المعقول أن يظل الأمر كذلك، فنحن لدينا مستحقات تبلغ قيمتها 17 مليون جنيه".

وأشار إلى أن مجلس إدارة المصرى هدد من حاولي شهرين ولم يوجد استجابة من جانب مسئولو الشركة الراعية ولا يوجد أي حلول ومنذ أسبوع نخاطب الشركة الراعية.

وأضاف: "نمد أيدينا بالحل ولا نريد تصدير أزمة، لكن إذا لن يتم حل المشكلة سنصر على قرارنا بعدم إذاعة مباراة الزمالك ونتأسف لجمهور الفريقين عن ذلك، لكننا لن نتنازل عن حقوقنا وحق الجمعية العمومية لنادي المصري".