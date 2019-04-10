السبب الحقيقي لإقامة خيمة أمام مقر السيسي بواشنطن

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الرئيس عبدالفتاح السيسي

زيارة السيسي لواشنطن

كشف الإعلامي أسامة كمال،عن السبب الحقيقي وراء إقامة خيمة أمام مقر إقامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بواشنطن.

وأشار "كمال"، خلال تقديمه برنامج "مساء dmc " على قناة "dmc "، إلى أن هذه الخيمة تمنع تسرب الاتصالات والتشويش، وتلبي كامل الشروط الأمنية.

واوضح ان هذه الخيمة تصمم لتأمين مناقشات فيها سرية تامة للوثائق التى تُعرض أو تظهر على شاشة كمبيوتر أو أي جهاز إلكتروني، ولاتسمح بمرور شيء سوي إشارات الاتصالات المشفرة من خط تليفون مؤمن بالأقمار الصناعية.


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