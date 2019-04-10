حقيقة وجود أوبئة في اللحوم

10 أبريل 2019 - 11:20 م

نفى اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد ما يتردد حول وجود أوبئة في الحيوانات ، مشيرا الى ان اللحوم سليمة. وقال "الزملوط" في حوار مع برنامج " رأي عام" المذاع على قناة "تن" :" ليس لدينا أي أوبئة في الحيوانات، واللحمة البلدي في الوادي الجديد بـ75 جنيهًا، ونطمح لإنتاج أكثر من 400 ألف طن قمح هذا العام". وأشار المحافظ الى ان وزير الزراعة افتتح صومعة الأسبوع الماضي لتخزين 45 ألف طن سلع، لأن المحافظة زراعية في المقام الأول".

